Procura Belgio, perquisizioni all'Eurocamera sul Moscagate

La polizia giudiziaria del Belgio ha effettuato questa mattina alcune perquisizioni a Bruxelles e a Strasburgo, rispettivamente nella casa e nell'ufficio di un dipendente del Parlamento europeo, nell'ambito delle indagini sulle possibili ingerenze russe. Lo rende noto la procura federale belga. Le perquisizioni nei locali del Parlamento europeo di Bruxelles e Strasburgo, avvenute nel quadro del cosiddetto Moscagate, coinvolgono Guillaume Pradoura, attuale assistente dell'eurodeputato olandese populista Marcel de Graaff. Lo confermano fonti parlamentari e giudiziarie. L'assistente in passato ha lavorato anche per l'eurodeputato tedesco di AfD, Maximilian Krah, e il francese Nicolas Bay, all'epoca membro del Rassemblement National. Nel 2019, Pradoura venne escluso dallo staff del partito di Marine Le Pen a causa della pubblicazione di una foto dai contenuti antisemiti in cui appariva travestito da ebreo ortodosso.