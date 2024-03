Il giudice Scott McAfee ha archiviato sei capi d'accusa nel procedimento in Georgia contro Donald Trump e altri co-imputati per i loro tentativi di sovvertire il voto in quello Stato. Secondo il giudice, le accuse secondo cui il tycoon e suoi alleati avrebbero cercato di convincere i funzionari a violare i loro giuramenti non sono sufficientemente dettagliate. Lo riferiscono i media Usa.