Processo a Delmastro, quattro parlamentari Pd parte civile

Quattro parlamentari del Pd sono stati ammessi come parte civile nel processo a carico del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici della ottava sezione collegiale hanno dato l'ok alla costituzione dei parlamentari dem Silvio Lai, Debora Serracchiani, Walter Verini e Andrea Orlando. Ammesse anche le liste dei testimoni: in aula verranno sentiti, tra gli altri, il ministro della Giustizia Nordio e il deputato di Fdi, Giovanni Donzelli. Il processo è stato aggiornato al prossimo 12 giugno.