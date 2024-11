'Problema tecnico' a British Airways, ritardi e code negli scali

Un "problema tecnico" alla British Airways ha causato questa sera ritardi per molti voli interessando così migliaia di passeggeri e numerosi scali. Lo indicano diversi media britannici citando anche messaggi sui social media con foto e video di passeggeri in attesa. Sky News cita il post di un giornalista su X, secondo cui "il guasto del sistema informatico della British Airways sta causando ritardi di 1-2 ore su molti voli Ba questa sera". Con l'aumento dei ritardi temo che ci saranno cancellazioni stasera/domani". In una comunicato British Airways ha sottolineato che i voli restano "attualmente operativi, ma stanno subendo ritardi" e che i suoi esperti sono al lavoro per "risolvere un problema tecnico che riguardava alcuni dei nostri sistemi". Intanto, ancora Sky News, riferisce che un utente ha pubblicato su X immagini di persone in coda sulla pista all'aeroporto di Verona. Mentre un portavoce dell'aeroporto di Heathrow, il maggiore scalo di Londra, ha affermato: "Siamo a conoscenza di un problema tecnico che la British Airways sta analizzando e lavoreremo con loro per fornire aggiornamenti ai passeggeri non appena saranno disponibili. I sistemi di Heathrow funzionano normalmente".