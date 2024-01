Priorità all'unità della coalizione, Salvini e Solinas insieme

"Ritengo che se un sindaco o un governatore ha lavorato bene può essere ricandidato. Poi per me l'unità del centrodestra, della coalizione che hanno votato gli italiani, viene prima di logiche di partito o personali. Quindi decideremo tutti insieme". Così Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti a Benevento sulla ricandidatura di Solinas in Sardegna, a margine di un incontro sulla sicurezza stradale.