Principe William annulla impegni per restare accanto a Kate, ricoverata, media britannici.

Il principe William ha annullato i suoi impegni pubblici in quanto erede al trono, poiché sua moglie Kate è stata ricoverata a Londra dopo un'operazione chirurgica all'addome di cui non sono state fornite ulteriori dettagli. L'intervento è stato eseguito con successo, ma si prevede che Kate dovrà rimanere in ospedale per un periodo di degenza stimato tra 10 e 14 giorni. Questa notizia è stata riportata dal Daily Mirror, che come gli altri tabloid e la stampa britannica, sta seguendo con grande attenzione e preoccupazione gli sviluppi sulla salute della principessa dopo l'annuncio ufficiale proveniente dal Palazzo reale. Inoltre, è stato comunicato che il 75enne re Carlo III dovrà sottoporsi a una procedura medica alla prostata nella settimana successiva. Secondo una fonte, il ruolo di William in questo momento e durante la lunga convalescenza prevista per la moglie è quello di stare al suo fianco. Inoltre, si occuperà dei loro tre figli, George, Charlotte e Louis, fino a quando Kate rimarrà ricoverata presso la London Clinic. Nel frattempo, i tabloid stanno facendo ipotesi sul tipo di intervento chirurgico a cui la principessa è stata sottoposta, considerando i tempi di recupero necessari. Il Daily Mail, basandosi sulle indicazioni di un esperto, ipotizza la possibilità di un'isterectomia (l'asportazione dell'utero), che potrebbe essere stata eseguita per motivi di prevenzione di futuri rischi oncologici, escludendo almeno per ora la presenza di un tumore. Al momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Kate e la corte si è impegnata a rendere pubbliche solo notizie "significative" riguardanti il suo stato di salute.