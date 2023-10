Prima riunione del gruppo di lavoro economico Cina-Usa

Cina e Usa hanno tenuto la loro prima riunione collegata ai gruppi di lavoro concordati dal vice premier He Lifeng e dal segretario al Tesoro Janet Yellen, durante la sua visita a Pechino dello scorso luglio. Il gruppo di lavoro economico ha tenuto oggi il suo primo incontro tramite un collegamento video, ha riferito il ministero delle Finanze cinese, secondo cui, guidate da funzionari a livello viceministeriale, le delegazioni si sono impegnate "in una comunicazione approfondita, franca e costruttiva sui legami economici bilaterali e sulla possibile cooperazione per affrontare le sfide globali". Le parti, ha precisato una nota, hanno deciso di continuare a tenere riunioni per aiutare e facilitare le comunicaazioni.