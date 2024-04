Presunte vittime Rupnik, alla Dottrina Fede cinque denunce

Cinque denunce di presunte vittime dell'ex padre gesuita Marko Rupnik sono state depositate questa mattina al Dicastero della Dottrina della Fede dove è in corso una indagine. Nell'ottobre scorso, con una decisione clamorosa, era stato papa Francesco stesso a riaprire il caso dell'ex gesuita sloveno e noto mosaicista, disponendo una speciale deroga alle norme sulla prescrizione. Le testimonianze di presunti abusi subiti, come apprende l'ANSA, sono state depositate dall'avvocato delle donne vittime, Laura Sgrò. Si tratta di due già note, e altre tre non ancora conosciute.