Presidi, maestra Ostia non abbia paura a denunciare

"Invito a non avere paura e denunciare, tenendo presente che il contesto è particolarmente pericoloso e posso capire quindi il timore dell'insegnante". A dirlo Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp) di Roma in merito all'aggressione della maestra a Ostia da parte della mamma di un alunno, moglie di un componente della famiglia Spada. Rusconi poi spiega che "se il fatto è avvenuto nel circuito scolastico deve essere denunciato dal preside come pubblico ufficiale".