Presidenza Ue, 'leader divisi su eurobond per la difesa'

I leader Ue sono "divisi" sulla possibilità degli eurobond per sostenere le spese per la difesa. Lo ha detto il premier belga Alexander De Croo, presidente di turno dell'Ue, al termine della prima giornata di lavori del Consiglio europeo. Interpellato su quali fossero i Paesi contrari - e se fra loro vi fossero Germania e Olanda - De Croo ha risposto che tra i Ventisette vi è la "classica contrapposizione", tra frugali e chi invece chiede solidarietà. "Non ho la sfera di cristallo" per sapere come andrà, ha osservato il premier belga, aggiungendo che "in passato, in relazione a necessità inevitabili, le posizioni sono cambiate".