Presidente della Fondazione Anticorruzione Navalny ricercato

Maria Pevchikh, giornalista investigativa e dal marzo scorso Presidente della Fondazione Anticorruzione creata dall'oppositore Alexei Navalny, è stata inserita nell'elenco delle persone ricercate dal Ministero dell'Interno Russo. Lo riferisce l'Agenzia Tass, citando il database del dicastero. Non è specificato per quale reato sia ricercata la giornalista, che ha doppia cittadinanza russa e britannica e risiede a Londra. La Fondazione Anticorruzione è stata designata in Russia come organizzazione estremista e la Pevchikh era già stata designata come agente straniero.