Premio Strega Europeo, la cinquina

È stata annunciata la cinquina del Premio Strega Europeo che rinnova la collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino dove le autrici e gli autori selezionati presenteranno i rispettivi libri in gara, ciascuno in un incontro individuale, tra venerdì 10 e domenica 12 maggio. I cinque libri candidati all'edizione 2024 sono: - Shida Bazyar, Di notte tutto è silenzio a Teheran (Fandango Libri), tradotto da Lavinia Azzone, Blogger Prize for Literature (al Salone del Libro venerdì 10 maggio ore 17,15 con Nadeesha Uyangoda). - Paul Lynch, Il canto del profeta (66thand2nd), tradotto da Riccardo Duranti, Booker Prize 2023. (al Salone del Libro domenica 12 maggio ore 14,00, con Paolo Giordano) - Tore Renberg, La mia Ingeborg (Fazi), tradotto da Margherita Podestà Heir, Miglior libro 2023 per i librai norvegesi. (al Salone del Libro sabato 11 maggio ore 17,15, con Francesca Giannone). - Neige Sinno, Triste Tigre (Neri Pozza), tradotto da Luciana Cisbani, Prix Femina 2023. (al Salone del Libro domenica 12 maggio ore 11,45, con Daria Bignardi). - Rosario Villajos, L'educazione fisica (Guanda), tradotto da Roberta Arrigoni, Premio Biblioteca Breve 2023 (al Salone del Libro sabato 11 maggio ore 15,00, con Veronica Raimo). "Non è forse un caso, nella complessità e nelle difficoltà del presente che quest'anno i libri candidati abbiano come tema comune il riconoscimento e la trasfigurazione letteraria dei meccanismi alla base dell'oppressione, soprattutto, il riconoscimento di quanto essi siano radicati culturalmente e vengano esercitati sui più deboli, siano donne, bambini o cittadini privati dei propri diritti. Ma si sente forte, nella tensione di queste pagine, anche una volontà di ribellione e libertà" ha detto la direttrice del Salone di Torino Annalena Benini annunciando la cinquina. La cerimonia di premiazione sarà domenica 12 maggio alle 18.30 al Circolo dei Lettori di Torino. È previsto un riconoscimento al traduttore del libro premiato, offerto da Bper Banca. Il premio, offerto dalla Fondazione Bellonci, viene assegnato ogni anno da una giuria composta da 25 scrittrici e scrittori italiani vincitori e finalisti del Premio Strega.