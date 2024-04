Premierato e crisi di governo, la norma cambierà ancora

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento del governo che riscrive l'articolo 4 del disegno di legge sul premierato. Il testo riguarda la gestione della crisi di governo. Questa versione, tuttavia è destinata ad essere cambiata ancora in Aula, come ha annunciato il relatore Alberto Balboni. Infatti Marcello Pera aveva proposto una riformulazione del testo più chiara, ma per evitare di presentare un nuovo emendamento che avrebbe fatto aprire i termini per i sub emendamenti, si è preferito rinviarne la presentazione all'Aula.