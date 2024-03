Pranzo di lavoro a Palazzo Chigi per leader di centrodestra

Pranzo di lavoro fra i leader di centrodestra a Palazzo Chigi all'indomani delle elezioni regionali in Abruzzo. Come apprende l'ANSA, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi si sono incontrati prima del Consiglio dei ministri. Era successo anche il 26 febbraio, il giorno dopo il voto in Sardegna, e in quell'occasione fonti di Palazzo Chigi avevano inquadrato il pranzo nell'ambito degli incontri periodici dei leader della coalizione per il punto sull'attività del governo.