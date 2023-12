Politiche UE su export verso Cina, senso o meno?

La Cina ha accusato le politiche sull'export dell'Unione verso Pechino di non "avere senso", alla vigilia del 24/mo summit bilaterale in programma nella capitale cinese. "Se da un lato l'Ue impone severe restrizioni all'esportazione di prodotti high-tech verso la Cina, e dall'altro spera di aumentare significativamente le esportazioni verso la Cina, temo che ciò non abbia senso", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, durante il briefing quotidiano.