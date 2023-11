Pnrr, rilancio dell'artigianato strategico con Mattarella

La tutela che la Repubblica assicura all'artigianato e al suo sviluppo è una previsione costituzionale di costante attualità e rilevanza. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un rilancio delle attività produttive, assegnando al vostro settore, con la sua duplice caratterizzazione di artigianato di servizio e di produzione, un ruolo strategico, in cui siete i protagonisti. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Marco Granelli, Presidente di Confartigianato Imprese, in occasione dell'Assemblea Annuale.