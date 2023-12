Pm Roma chiede archiviazione nuova indagine, Via Poma

La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione della nuova indagine sul delitto di Simonetta Cesaroni avvenuto a Roma nell'Agosto del 1990 in Via Poma. Il nuovo procedimento, in cui si procedeva per omicidio volontario contro ignoti, era stato avviato nel Marzo del 2022, a seguito di un esposto presentato dai familiari della vittima e in cui si chiedeva di verificare alcuni alibi di soggetti già coinvolti nelle indagini precedenti. Il legale della famiglia Cesaroni ha dichiarato: "A Novembre abbiamo presentato un nuovo esposto".