"Questo caso riguarda un'associazione a delinquere. L'imputato, Donald Trump, ha orchestrato un piano per manipolare le elezioni del 2016. Poi lo ha nascosto mentendo ripetutamente nei suoi documenti aziendali a New York": cosi' il procuratore Matthew Colangelo ha iniziato le sue dichiarazioni preliminari nel processo a Ny per il caso pornostar.