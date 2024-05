Per Amici record di ascolti, Scheri 'una garanzia'

Finale record, per la versione serale di "Amici" 2024. La puntata conclusiva della 23esima edizione del talent più longevo della TV Italiana - in onda ieri, 18 maggio, su Canale 5 - ha siglato un boom di ascolti raggiungendo 4.484.000 spettatori, con il 31.82% di share individui. La serata, che ha decretato la vittoria di Sarah, suggella il successo netto e costante del programma - sottolinea una nota -, che sul pubblico attivo ha raggiunto il 37.3% di share e sui giovani 15-34enni il 48.14%. Un consenso ribadito da picchi di 5.013.000 spettatori e del 46.3% di share. Giancarlo Scheri, direttore di rete così commenta: ''Una promessa, una conferma, una garanzia: sono l'essenza di "Amici", il talent frutto del genio e della professionalità di Maria De Filippi. Credibilità, cura e rispetto per i giovani, che ripongono le proprie speranze nella luce che questo show regala loro, ne fanno un unicum tra le proposte della TV italiana. Per Canale 5 è un asset in termini di valore editoriale, audience ed engagement. Una medaglia, per la quale ringrazio la nostra grandissima Maria, il suo formidabile team Fascino PGT, assieme alla squadra produttiva Mediaset, la direzione artistica, la regia e il super-gruppo di professori e giurati di questa magnifica edizione. Grandi!''.