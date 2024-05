Pechino, lanciato un warning a nave militare Usa

Il cacciatorpediniere lanciamissili americano Uss Halsey "ha fatto oggi irruzione illegale nelle acque territoriali cinesi di Xisha (le isole Paracel, ndr) senza alcuna approvazione", nel mar Cinese meridionale. Le forze navali e aeree, "in conformità con la legge, l'hanno seguita e monitorata" fino alla decisione di lanciare un warning per "la sua veloce partenza" dall'area. Lo si legge in una nota del colonnello dell'aeronautica militare Tian Junli, portavoce del Comando del Teatro meridionale dell'Esercito popolare di liberazione.