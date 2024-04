Pe, '119 atti legislativi ancora aperti a fine legislatura'

Sono 119 gli atti legislativi dell'Ue rimasti ancora aperti prima delle Europee. Su alcuni di questi l''iter è avanzato e in 4 casi c'è già un mandato all'approvazione in Plenaria. Il nuovo Parlamento europeo dovrà confermare, o meno, che continuerà il lavoro su tali fascicoli. E' quanto spiega il servizio comunicazione dell'Eurocamera in un briefing pre-Europee. L'attuale legislatura finirà ufficialmente il 15 luglio, che è l'ultimo mandato degli eurodeputati attualmente in carica. La Plenaria di luglio comincerà eccezionalmente di martedì, ovvero il 16 luglio, e finirà il venerdì. La nuova legislatura comincerà con l'elezione del nuovo presidente dell'Europarlamento. "Sarà la nuova conferenza dei presidenti a decidere invece quando votare il presidente della Commissione. La data più logica sarebbe a settembre, in occasione della Plenaria a Strasburgo ma sarà la conferenza dei presidenti a decidere", ha sottolineato il portavoce dell'Eurocamera Jaume Dauch, che ha osservato: "In teoria è possibile anche convocare una nuova Plenaria nel mese di luglio". L'Eurocamera, in vista del voto, rafforzerà il monitoraggio sulla disinformazione e sulle fake news. "Per noi è fondamentale collaborare con le autorità nazionali dei 27", ha spiegato Delphine Colard, vice portavoce del Parlamento europeo.