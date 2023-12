Papa e Zelensky, una telefonata

Papa Francesco e il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto una telefonata. L'Ambasciata Ucraina presso la Santa Sede ha riferito che il Presidente ha ringraziato il Pontefice per il sostegno spirituale al popolo ucraino. Inoltre, Bergoglio e Zelensky hanno discusso del lavoro congiunto sulla Formula per la Pace. Infine, il Presidente ha fatto gli auguri al Papa per il Natale.