Palestinesi fuori da Gaza, Blinken irresponsabile

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha criticato duramente le dichiarazioni "irresponsabili" e "incendiarie" fatte da ministri dell'estrema destra israeliana che chiedevano il reinsediamento dei palestinesi fuori da Gaza. Lo riporta La CNN. Blinken ha affermato che ai civili palestinesi deve essere consentito di "tornare a casa non appena le condizioni lo consentiranno". "Non possono e non devono essere costretti a lasciare Gaza", ha detto durante una conferenza stampa insieme al Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.