Orban, l'Ue è a pochi centimetri dalla distruzione

L'Europa è entrata in una fase intermedia dei preparativi per la guerra con la Russia: lo ha dichiarato il premier ungherese Viktor Orban alla radio Kossuth, come riporta la Tass. Il primo ministro ha sottolineato che "l'entrata in guerra non avviene in una sola fase". "Ci sono tre fasi: discussione, preparazione e distruzione. Ora stiamo terminando la discussione e siamo nella fase di preparazione. Siamo a pochi centimetri dalla distruzione", ha detto.