Opposizioni a Fontana, rivedere i tempi sul ddl Autonomia

Una lettera per chiedere di ridefinire i tempi di esame del ddl sull'autonomia differenziata, firmata da tutti i gruppi di opposizione, è stata inviata al Presidente Fontana. Nella lettera si esprime preoccupazione per la decisione del presidente della I Commissione di "comprimere i tempi di discussione e di presentazione degli emendamenti su temi delicati e decisivi, per approdare in Aula entro la fine di aprile". "Le chiediamo con urgenza - scrivono ì capogruppo - di convocare una Conferenza dei capigruppo al fine di riesaminare i tempi previsti per l'approdo in Aula del provvedimento".