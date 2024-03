Operaio morto a Pegli, non aveva le dotazioni di sicurezza

Chokri Bouhali, l'operaio di 45 anni morto dopo esser caduto dal tetto di un fabbricato a Pegli, non avrebbe avuto le dotazioni di sicurezza previste per i lavori in quota. Secondo quanto affermato dal fratello, Bouhali non indossava né l'imbracatura né il casco ed è scivolato dal tetto in pendenza facendo un volo di oltre 9 metri. Un amico che si trovava sul posto ha dato immediatamente l'allarme. Il fratello di Chokri è arrivato con un piccolo motocarro e l'ha portato sulla strada principale dove nel frattempo era arrivata l'ambulanza. Inutili le manovre di rianimazione, Bouhali è spirato poco dopo.