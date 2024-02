Onu, portare migranti da Gb in Ruanda viola diritti umani

Il disegno di legge del governo britannico di deportare i migranti illegali in Ruanda mina i principi fondamentali dei diritti umani, ha affermato lunedì l'Onu. "Gli effetti combinati di questo disegno di legge, che tenta di proteggere l'azione del governo dal normale controllo legale, sono direttamente contrari ai principi fondamentali dei diritti umani", ha affermato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, in un comunicato stampa. (ANSA-AFP).