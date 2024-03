Onu, la bozza Usa sulla tregua a Gaza al voto in settimana

La bozza di risoluzione Usa sul cessate il fuoco a Gaza dovrebbe essere messa al voto in Consiglio di Sicurezza Onu entro la settimana, forse domani. Lo riferiscono all'ANSA fonti diplomatiche al Palazzo di Vetro. Il testo afferma che "il Consiglio di Sicurezza determina l'imperativo di un cessate il fuoco immediato e prolungato per proteggere i civili di tutte le parti, consentire la consegna di assistenza umanitaria essenziale e alleviare la sofferenza umanitaria". E "verso tale obiettivo sostiene inequivocabilmente gli sforzi diplomatici internazionali in corso per garantire tale cessate il fuoco in connessione con il rilascio di tutti gli ostaggi rimanenti". Si tratta del linguaggio più forte usato dagli Stati Uniti sinora, contando che solo il mese scorso hanno obiettato all'uso del termine "immediato" in una bozza presentata dall'Algeria.