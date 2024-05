Oggi interrogatorio di convalida per il compagno di Giada Zanoli

Comparirà in tarda mattina davanti al gip di Padova Andrea Favero, per l'interrogatorio di convalida del fermo emesso dal pm per l'assassinio della compagna Giada Zanola, madre di suo figlio. Il giudice deciderà inoltre la misura cautelare. Nel pomeriggio, sempre a Padova, è prevista anche l'autopsia sul corpo della vittima, investita da un mezzo pesante dopo essere stata gettata dal cavalcavia dell'autostrada, a Vigonza. Dall'esame autoptico, e da quelli tossicologici, si attendono risposte importanti sulle modalità della morte di Giada, in particolare se la donna potesse essere già morta quando è stata lanciata dal viadotto sulla carreggiata autostradale.