Nuova eruzione vulcanica in Islanda, c'è lo stato di emergenza

Nuova eruzione vulcanica nella penisola islandese di Reykjanes, l'ottava in poco più di tre anni e la quinta in sei mesi. Le autorità hanno deciso di dichiarare lo stato di emergenza, il codice rosso, riportano i media islandesi. La nuova eruzione è scoppiata nel sud-ovest dell'Islanda, ha annunciato l'Ufficio meteorologico islandese (Imo), poco dopo che le autorità hanno evacuato la vicina città di Grindavik. "È iniziata un'eruzione vicino a Sundhnúksgígar, a nord di Grindavík", ha dichiarato l'istituto in un comunicato, circa tre settimane dopo la fine di una precedente eruzione in corso dal 16 marzo.