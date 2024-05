Notizie frutto di reato, Costa ritira gli emendamenti

"Purtroppo il dibattito mediatico" sugli emendamenti riguardanti il carcere per la pubblicazione di informazioni di provenienza illecita è diventato "parziale e strumentale" e "confonde il diritto di cronaca con un'immunità a 360 gradi, che trascura il bilanciamento tra principi costituzionali". Lo sottolinea il deputato di Az Enrico Costa a proposito delle sue proposte di modifica al ddl sulla cybersicurezza. Costa fa sapere che perciò ritirerà gli emendamenti da lui presentati per evitarne una bocciatura. "Ritengo a questo punto di accontentarmi di aver sollevato un dibattito interessante che potrà essere ripreso anche in aula".