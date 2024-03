Norvegia: re Harald ricoverato in Malesia, impiantato pacemaker

Il re Harald V di Norvegia si è fatto impiantare ieri un pacemaker in un ospedale della Malesia, ha riferito la Casa reale in un comunicato stampa citato dai media internazionali. "Al re è stato impiantato un pacemaker temporaneo presso l'ospedale Sultanah Maliha di Langkawi. Il trasporto medico in Norvegia avverrà probabilmente entro i prossimi due giorni", ha affermato la nota. "Il pacemaker è stato impiantato a causa della bassa frequenza cardiaca. La decisione è stata presa oggi e l'intervento ha avuto successo", ha dichiarato ieri il medico personale del re, Bjorn Bendz. Il sovrano sta bene ma ha ancora bisogno di riposo, ha aggiunto. L'87enne Harald è in viaggio privato in Malesia. Martedì era stato ricoverato in ospedale a causa di un'infezione. Nato il 21 febbraio 1937, il monarca è salito al trono di Norvegia nel 1991. Oslo è una monarchia costituzionale.