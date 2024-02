Norme su sicurezza lavoro in Cdm la prossima settimana

Arriveranno presto ma non immediatamente, probabilmente al Consiglio dei Ministri previsto la prossima settimana, le nuove norme che attueranno una stretta sul fronte della sicurezza sul lavoro. I tecnici del governo stanno lavorando per la messa a punto delle misure con l'obiettivo di introdurre regole più stringenti sul fronte degli appalti e dei subappalti, sull'applicazione dei contratti e sul sommerso ma anche sulla formazione pro-sicurezza per le diverse tipologie di lavoratori. L'intervento sarà valutato attentamente proprio perché interviene su un plot normativo - quello della regolamentazione del lavoro - molto articolato e complesso: l'obiettivo sarebbe quello di incidere su quella che è considerata una piaga, a prescindere dai recenti fatti di cronaca. Al momento tra le misure ipotizzate non ci sarebbero il reato di 'omicidio sul lavoro' e nemmeno l'attivazione di una superprocura.