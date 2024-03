Nordio, necessario rimessa a punto legge Severino

"Sapete che è all'esame di questa Camera, e speriamo che abbia una sollecita approvazione, la riforma per l'abolizione del reato di abuso di atti di ufficio, la rimodulazione del traffico di influenze e anche (diciamo) l'enfatizzazione della presunzione di innocenza attraverso la privacy dell'informazione di garanzia. Certo, anche per quanto riguarda la legge Severino, noi riteniamo che sia necessaria una rimessa a punto. Non è all'ordine del giorno ma sicuramente fa parte del nostro interesse". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio al question time alla Camera, in merito alla modifica della cosiddetta legge Severino in relazione alle fattispecie di sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive.