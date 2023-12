Non cederemo un solo pezzo di terra, Kiev

L'Ucraina non abbandonerà la difesa di un solo pezzo di terra, indipendentemente da come gli altri Paesi voteranno le proposte a sostegno dell'Ucraina, ha scritto su X Oleksiy Danilov, Segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa dell'Ucraina. "Calma e fermezza. Indipendentemente da chi, dove e come hanno votato in qualsiasi Paese del mondo, non ci arrenderemo alla difesa del nostro Paese, non cederemo un solo pezzo della nostra terra e non perdoneremo a nessuno ucciso o ferito. Ci concentreremo, trarremo conclusioni, ricaricheremo le nostre armi e continueremo a combattere il mostro russo", ha scritto Danilov.