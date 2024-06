Nfl: morto a 52 anni Larry Allen, ex stella dei Dallas Cowboys

L'ex stella dei Dallas Cowboys, Larry Allen, è morto improvvisamente all'età di 52 anni mentre era in vacanza in Messico. Lo ha reso noto il team della National football league (Nfl) americana. Giocatore dal fisico imponente (1,91 metri di altezza per 147 kg di peso), Allen è stato uno degli artefici dell'ultima vittoria dei Cowboys al Super Bowl nel 1996. In totale ha giocato 12 stagioni con Dallas (1994-2005) prima del suo trasferimento ai San Francisco 49ers (2006-2007). E' stato inserito nella Hall of Fame della Nfl dopo la sua prima nomination nel 2013.