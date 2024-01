Netanyahu respinge l'idea degli Stati Uniti sull'accordo con Riad, secondo i media

Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, avrebbe rifiutato una proposta del segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, per la normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita in cambio di un "percorso" verso la creazione di uno Stato palestinese. Secondo quanto riportato dai media israeliani e ripreso da Nbc News, Netanyahu si è dichiarato "impreparato" ad accettare un accordo di tale natura riguardante lo Stato palestinese. Blinken ha fatto notare che l'indisponibilità della leadership israeliana su questa questione, come confermato da una fonte statunitense al Times of Israel, porterà alla ripetizione della storia. Secondo Nbc, tuttavia, Netanyahu ha accettato di limitare gli attacchi in Libano.