Netanyahu, il conflitto si protrarrà per molti mesi

"Il premier Benyamin Netanyahu ha affermato durante la riunione del Gabinetto di governo per l'approvazione del bilancio statale per il 2024 che dobbiamo affrontare questa guerra e ci vorranno ancora molti mesi. Ha spiegato che, pertanto, stiamo preparando un bilancio di guerra che comporta spese per la difesa molto più elevate rispetto alle previsioni iniziali. Ha concluso affermando che stiamo facendo ogni sforzo per riportare tutti a casa e che questi sforzi continuano incessantemente."