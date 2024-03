Netanyahu, Hamas ha irrigidito le posizioni sulla tregua

Israele sta mostrando flessibilità nei colloqui, mentre al contrario Hamas sta irrigidendo nelle sue posizioni. Lo ha detto Beyamin Netanyahu in conferenza stampa. Hamas, ha spiegato, chiede il ritorno senza controlli degli abitanti di Gaza nel nord della Striscia, "compresi i terroristi". Accettare tutte le richieste avrebbe implicazioni sulla sicurezza di Israele, ha aggiunto. Il premier si è poi rivolto ai cittadini che chiedono elezioni anticipate: "Paralizzerebbero il Paese per 8 mesi, i negoziati per gli ostaggi e metterebbero fine alla guerra prima di raggiungere i nostri obiettivi. Ed Hamas sarebbe la prima a festeggiare".