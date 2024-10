Netanyahu, 'gli alleati dell'Iran volevano uccidermi'

Benyamin Netanyahu ha condannato gli "alleati dell'Iran" che hanno "tentato" di assassinare lui e la moglie con un attacco di droni sulla sua residenza di Cesarea. "Pagheranno un prezzo elevato", ha detto il premier israeliano. "Coloro che hanno cercato di assassinare me e mia moglie oggi hanno commesso un grave errore. Ciò non impedirà a me e allo Stato di Israele di continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni", ha proseguito Netanyahu. "Dico agli iraniani e ai loro partner dell'asse del male: chiunque danneggi i cittadini dello Stato di Israele pagherà un prezzo alto. Continueremo a eliminare i vostri terroristi, riporteremo a casa i nostri rapiti da Gaza, riporteremo i nostri residenti nel nord. Raggiungeremo tutti gli obiettivi di guerra che ci siamo prefissati", ha aggiunto.