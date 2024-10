Netanyahu, falso Idf abbia colpito Unifil deliberatamente

Il primo ministro Benyamin Netanyahu nega fermamente che le forze dell'Idf abbiano preso di mira di proposito le forze di pace dell'Onu in Libano in un video in lingua inglese postato su X. "L'accusa che Israele abbia deliberatamente attaccato il personale dell'Unifil è completamente falsa", afferma. "È esattamente il contrario. Israele ha ripetutamente chiesto all'Unifili di allontanarsi dal pericolo. Ha ripetutamente chiesto loro di lasciare temporaneamente la zona di combattimento, che è proprio accanto al confine di Israele con il Libano". Netanyahu accusa Hezbollah di usare le posizioni dell'Unifil come copertura mentre attacca Israele: "Questi attacchi hanno causato la morte di molti israeliani, anche ieri", sostiene, riferendosi all'attacco di un drone che ha ucciso quattro soldati dell'df e ferito altre decine. "Israele ha tutto il diritto di difendersi da Hezbollah e continuerà a farlo", insiste il premier aggiungendo che Israele sta facendo tutto il possibile per evitare danni ai soldati dell'Unifil. "Ma il modo migliore per garantire la sicurezza del personale dell'Unifil è che quest'ultima ascolti la richiesta di Israele e si allontani temporaneamente dal pericolo", afferma.