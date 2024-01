Nauru interrompe legami con Taiwan, opta per la Cina

Nauru interrompe i rapporti diplomatici con Taiwan, lasciando Taipei con soli 12 alleati ufficiali nel mondo. Questa notizia è stata comunicata attraverso un comunicato del governo del piccolo stato insulare del Pacifico, che ha annunciato il riconoscimento ufficiale della Repubblica popolare cinese. Il presidente David Ranibok Adeang ha reso nota la decisione di Nauru in un messaggio alla nazione pubblicato sui social media, a soli due giorni dalle elezioni presidenziali di Taiwan, che hanno visto la vittoria del candidato del Partito democratico progressista, William Lai. Nauru ha precisato che il cambiamento avrà effetto immediato e considera Taiwan come una "parte inalienabile del territorio cinese". Il ministero degli Esteri di Taiwan ha confermato la rottura delle relazioni diplomatiche con l'isola del Pacifico attraverso un comunicato. Con profondo rammarico, si legge nella nota, "annunciamo la cessazione delle relazioni diplomatiche con Nauru. Questo non rappresenta solo una ritorsione della Cina contro le nostre elezioni democratiche, ma anche una sfida diretta all'ordine internazionale". Tuttavia, Taipei rimane determinata e continuerà ad essere una forza positiva.