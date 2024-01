Nato, 'non vediamo minacce imminenti a nostri Alleati'

"Non vediamo alcuna minaccia diretta o imminente contro alcun alleato della Nato. Certamente monitoriamo da vicino ciò che fa la Russia, abbiamo aumentato la nostra vigilanza, la nostra presenza nella parte orientale dell'Alleanza, ma l'idea è quella di prevenire un attacco". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "L'esercitazione di questa settimana sarà la più grande esercitazione degli ultimi decenni per la Nato,con 90mila partecipanti. Facciamo tutto questo per garantire la preparazione alle aggressioni e per eliminare ogni spazio per errori di calcolo o incomprensioni a Mosca sulla nostra preparazione".