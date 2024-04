Nato, i russi producono più munizioni di Usa e Ue insieme

"Ora il 30% del pil russo è dedicato alla difesa, le fabbriche producono 24 ore su 24 e in alcuni casi sono state nazionalizzate le catene del valore sono state ottimizzate ed evadono le sanzioni facilmente: i russi ora producono annualmente il triplo delle munizioni di artiglieria di Usa e Ue insieme". Lo ha detto James Appathurai, vice assistente del Segretario Generale della Nato per l'Innovazione, l'Ibrido e il Cyber al forum europeo sulla sicurezza e la difesa. "È chiaro che dobbiamo fare le cose in modo diverso, e comunicarlo agli europei e ai canadesi".