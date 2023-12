Natale, +13% di consumi per Confesercenti

Gli italiani stanno aumentando le spese per le feste, nonostante l'inflazione gonfi i budget. Secondo una ricerca di Confesercenti e Ipsos, gli italiani prevedono di spendere 223 euro per i regali di Natale, un aumento del 13% rispetto all'anno precedente, con una polarizzazione tra chi può e chi non può e il web che fa "la parte del leone". L'aumento dei prezzi ha dato una spinta, ma al netto dell'inflazione l'incremento di spesa si riduce al +6%. Si prevede che dicembre si concluderà con un segno positivo per i consumi dopo un anno di alti e bassi: complessivamente l'associazione prevede un aumento del +1,2% nel 2023, seguito da una frenata allo 0,8% nel 2024.