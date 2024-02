Napoli-Barca 1-1, si gioca la qualificazione Champions in Spagna

Il Napoli del neo tecnico Francesco Calzona pareggia 1-1 al Maradona con il Barcellona e mostra timidi segnali di ripresa, soprattutto dal punto di vista psicologico. Sotto di un gol al 15' del secondo tempo per una prodezza di Lewandowski, recupera grazie un ritrovato Osimhen al 30'. Il gol del nigeriano, al rientro dopo la Coppa d'Africa, è sembrato dare una scossa ai compagni che si sono riversati nella metà campo del Barca alla ricerca del colpo del ko. Il ritorno in Spagna il prossimo 6 marzo con in palio la qualificazione.