Musk su sabotaggio, 'eco-terroristi più stupidi del mondo'

"Questi o sono gli eco-terroristi più stupidi sulla Terra o sono burattini di coloro che non hanno buoni obiettivi ambientali". Lo ha scritto su X Elon Musk, commentando la notizia del sabotaggio in Germania contro la rete elettrica della sua gigafactory vicino a Berlino. Lo riporta Dpa. "Interrompere la produzione di veicoli elettrici, piuttosto che di veicoli a combustibile fossile, è estremamente stupido", ha aggiunto Musk, scrivendo "estremamente stupido" direttamente in tedesco.