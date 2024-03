Mozione del Pd per il salario minimo e contro la precarietà

"Stop ad ogni forma di precarietà e salario minimo legale di 9 euro" è questo in estrema sintesi il contenuto della "mozione primo maggio" che verrà discussa alla Camera l'8 e il 9 aprile su richiesta del gruppo parlamentare del Pd nel corso dell'Ufficio di presidenza di oggi. "La mozione impegna il governo a un tempestivo confronto con le parti sociali per definire una nuova strategia in materia di lavoro nel nostro Paese, che metta al centro la buona e stabile occupazione, il contrasto a ogni forma di precarietà e l'incremento della partecipazione al lavoro, con particolare riguardo per le donne e i giovani".