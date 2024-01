Mourinho lascia Roma, emozioni e ricordi eterni sui social

"Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amore, fratelli, storia, cuore, eternità". Con queste parole, José Mourinho saluta la Roma e i suoi tifosi sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Lo Special One ha anche condiviso un video contenente una serie di immagini che raccontano i due anni e mezzo trascorsi nella Capitale: dalla vittoria in Conference allo striscione dedicatogli dalla Curva Sud, passando per le esultanze insieme alla sua squadra.