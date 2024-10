MotoGp: Marc Marquez vince il Gran Premio d'Australia

Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Australia davanti al connazionale Jorge Martin, che ha ritrovato un leggero vantaggio nel campionato del mondo MotoGP sull'italiano Francesco Bagnaia, giunto terzo al traguardo. Marquez (Ducati-Gresini) e Martin (Ducati-Pramac) hanno dato vita ad un intenso duello per tutta la gara, che alla fine ha visto in vantaggio il sei volte campione del mondo che ha vinto il suo terzo Gran Premio dell'anno, dimostrando il suo ritorno ai vertici della classifica, anche se per quest'anno non ha più alcuna possibilità di vincere il campionato.